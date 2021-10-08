TC Vatandaşı Olan Kişilere 8000 TL Ödeme Yapılıyor, Son Dakika Duyurusu Yapıldı, Hesaplarınızı Kontrol Edin

Son Dakika Haberi: Uygun faizlerle 8000 TL'ye kadar kredi verileceği duyuruldu. TC vatandaşı olan kişiler alabilecekler. 8000 TL'ye kadar ihtiyaç sahipleri için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 8 bin TL'ye kadar ihtiyacınız varsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan hemen sonra hesabınıza para yükleyebilirsiniz. Bankaların ihtiyacı olan kişilere 8 bin TL'ye kadar kredi onayı verdiği, kamu bankaları ve özel bankaların yaptığı bu kredi kampanyaları resmi internet sitelerinde duyuruldu.

Kişilerin kredi notuna göre faiz oranları ile alacakları bu kredilere başvuru yaptıktan sonra 1 dakika içerisinde kredi sonucu tarafınıza iletilecektir. Kampanya bankalarının başında bulunan ve kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, web sitesi ve internet bankacılığı aracılığıyla müşterilerinin Ziraat Bankası hesaplarına anında 8.000 TL aktaracağını duyurdu.

Ziraat Bankası 8000 TL kredi kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden 8.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız ve müşteri hesap numaranızdan internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Aldığınız internet bankacılığı şifresi ile Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 15 dakika içerisinde kredi sonucunuz size ulaşacak ve onaylanan krediniz anında Ziraat Bankası hesabınıza yatırılacaktır. Kredi kullandığınızda 36 aya varan vade ve 3 ay gecikme ile bu kredi kampanyasına katılabileceksiniz.

Finansbank 8.000 TL kredi kampanyası.

Özel bankalar arasında gösterilen Finansbank üzerinden 8.000 TL'ye kadar kredi kampanyasına başvurabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak kişiler, belirli koşulların sağlanması durumunda Finansbank aracılığıyla düşük faizli kredi kullanabilirler. Banka hesabı olan kişiler Finansbank'ın mobil uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvuru bölümüne girerek kredi başvurusunda bulunabilirler. Kendilerine tanımlanan kredi limitlerini görebilir ve onaylanan kredileri anında hesaplarına ekleyebilirler. Ayrıca TC kimlik numaranızı 5030 numarasına göndererek de kredi başvurusu yapabilirsiniz.