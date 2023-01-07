PTT'den satılık ev müjdesi! Satılık ev arayanlara kelepir ucuz evler açıklandı

Satılık ev arayanlara kelepir ucuz evler açıklandı. PTT'den satılık ev müjdesi! PTT tarafından yayınlanan ilanlara bakıldığında birçok kişinin dikkatini çeken ilanlara rastlamak mümkün olmaktadır. Bu ilanlar arasında PTT’nin taşınmaz satış ilanları yayınlandı.

Bu kapsamda birçok farklı noktada kelepir ev satışa çıkarılırken bu evleri için çok sayıda alıcının da devreye girdiği biliniyor. Bu ilanlardan biri de Ankara PTT Başmüdürlüğü tarafından Çankaya'da yer alan 3 adet dairenin satışa sunulduğu ile ilgili ilandır.

PTT Tarafından Satışa Çıkarılan Kelepir Evler Nasıl Satın Alınır?

PTT tarafından satışa çıkarılan evlere talip olanlar bu evleri satın almak istediklerinde belirlenen ihalelere katılım şartları açıklanmaktadır. Bu katılım şartları ihale tarihi detayları ilan edilirken dairelerden satın almak isteyen kişilerin belirlenen tarih ve saatte düzenlenen ihaleye katılım sağlaması yeterli olacaktır.

Bu ihalelere katılarak taşınmazları satın almak isteyenler bu taşınmazlara a satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği görülerek buna göre alım işlemleri için başvuru yapılabilmektedir.

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