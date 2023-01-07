Galatasaray'da ara transfer bombası! Flaş gelişme yaşandı! Taraftar mest olacak!

Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen futbolcuya İtalya'dan ciddi bir talipli çıktı. Ayrıca İspanyol oyuncunun maliyeti de belli oldu.

BOLOGNA, LATO'NUN PEŞİNDE

Serie A ekiplerinden Bologna, Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu ile ciddi şekilde ilgileniyor. Valencia'nın sol bek oyuncusuna İspanya'dan Getafe de talip oldu. Ocak ayı transfer döneminde Lato'yu isteyen kulüpler, oyuncu ve kulübü ile anlaşmanın yollarını arayacak.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Getafe ile Bologna'nın yanı sıra Galatasaray ile de anılan futbolcunun maliyeti de ortaya çıktı. Lato'yu kadrosuna katmak için yaz dönemini beklemek istemeyen kulüpler, kasasından bir para çıkarmak zorunda kalacak.

5 MİLYON EURO'DAN DÜŞÜK...

İtalya'dan Calciomercato, futbolcu için 5 milyon euro tutardan daha az bir tazminatın transfer için yeterli olabileceğini duyurdu. İspanyol basını ise Valencia'nın futbolcuya sunduğu teklifi paylaştı.

VALENCİA OYUNCUYU KIZDIRDI

Cadena Ser, Valencia'nın futbolcuya mevcut maaşının yüzde 40 daha düşük bir rakamı teklif ettiğini yazdı. Ancak; La Liga ekibinin 2 yıllık yeni kontrat önerisi futbolcu ve cephesini kızdırdı. Lato, kendisine Valencia'dan önerilen teklifi kabul edilemez buldu ve bu teklifi reddetti. Oyuncuya önerilen rakamın detayları ise paylaşılmadı.

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