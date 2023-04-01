PTT’den Nisan ayında emekliyi mest eden hizmet: Emeklinin hesabına SMS karşılığı 45 bin TL yatırılacak!

Emeklinin hesabına SMS karşılığı 45 bin TL yatırılacak! PTT’den Nisan ayında emekliyi mest eden hizmet. Emeklileri mutlu edecek haber PTT’den geldi! Pandemiyle başlayan ekonomik sıkıntılar zamanla enflasyon olarak kendini gösterdi. Artan enflasyondan en fazla etkilenen kesim emekliler oldu! Emeklilerin zor günleri PTT’den gelen haberle yerini güzel günlere bırakacak. PTT, bir SMS ile emeklilere 45 Bin TL nakdi yardım sağlayacak. 45 Bin TL’lik nakdi yardımın nerden nasıl yapılacağına dair detaylar haberimizin devamında…

SMS Karşılığında PTT Emeklilerin Hesabın 45 Bin TL Yatırıyor

Enflasyonun yüksek olduğu ülkemizde emeklilerin geçimlerini sağlaması oldukça zor. Bir şeyi almadan önce iki kere düşünmeleri gerekiyor. Alım gücü düşen emeklilerin imdadına kredi katları ve krediler yetişiyor. İhtiyaç sahibi olmalarına rağmen işlemlerinin detaylı ve uzun olmasından dolayı emekliler krediye başvurmayı pek tercih etmiyorlar. Emeklilerin büyük bir kısmı kredi kartına yüklenerek büyük borçlar atına girdi. Biriken kredi kartlarını ödemek ise emekliler için apayrı bir sorun oldu. İşte bu noktada PTT’nin kampanyası emeklilere kredi çekmeden kart borçlarını ödeme imkanı sunuyor.

PTT’nin hazırladığı kampanya ile emekliler uzun kredi işlemleri olmadan nakdi yardıma ulaşabilecekler. PTT’nin kampanyasında emeklinin 45 Bin TL’ye ulaşabilmesi için bir SMS atması yeterli. SMS ile yapılacak başvuru emeklilere kart ve diğer borçlarını hızlı bir şekilde kapatabilme imkanı sunuyor. Tek bir SMS ile nakdi yardım başvurusunda bulunma kampanyası sadece emekliler için geçerlidir. Emekliler bu fırsatı değerlendirerek ihtiyaçlarını karşılayacak olan miktarı almak üzere SMS ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu şekilde kredi başvurusu yapılması emekliler için çok büyük bir kolaylık olarak düşünülmektedir. Başvuru sonunda çıkan kredinin alınması ve geri ödeme konusunda da kolaylık sağlanması mümkün olacaktır.

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