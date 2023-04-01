Nisan ayı bombası! Vakıfbank'tan düşük faizli, ertelemeli 2. el taşıt kredisi: Başvuru başladı

Vakıfbank'tan düşük faizli, ertelemeli 2. el taşıt kredisi: Başvuru başladı! Nisan ayı bombası! Vakıfbank, araba almak isteyenlere düşük faizli ve ertelemeli taşıt kredisi kampanyası başlattı. Kredi, 2. el araçlar için veriliyor ve 48 aya kadar vade imkanı sunuyor. Satın alınacak aracın kasko değerine göre değişen kredi vadesi, 400 bin liraya kadar araçlar için 48 ay, 400.001-800.000 TL arasındaki araçlar için 36 ay, 800.001-1.200.000 TL arasındaki araçlar için 24 ay ve 1.200.000 TL üzerindeki araçlar için 12 ay olarak belirlendi.

Kredi miktarı da kasko değerine göre veriliyor. 400 bin liraya kadar araba alacaklar için yüzde 70 oranında, yani 280 bin liraya kadar kredi veriliyor. 400.001 - 800.000 TL aralığındaki araçlar için değerin azami yüzde 50'sine kadar kredi veriliyor. 800.001 - 1.200.000 TL aralığındaki araçlar için yüzde 30'a kadar, 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığındaki araçlar için de yüzde 20'ye kadar taşıt kredisi verilebiliyor.

Kredi faiz oranı ise 1.59 olarak belirlendi. Örneğin, 100 bin TL kredi çekecek olanlar 48 ay vadede ayda 3 bin 251 TL taksit ödemesi yapacaklar. Vakıfbank'ın düşük faizli ve ertelemeli taşıt kredisi kampanyası, 2. el araba almak isteyenlere cazip bir seçenek sunuyor.

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