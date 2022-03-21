PTT’den Her Haneye 171 TL Para Veriliyor! Şubeye Gidenlere Verilecek…

Hali hazırda ön planda olan olumsuz hayat koşulları ve sürekli olarak gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Birçok vatandaş geçinme konusunda oldukça zor günler geçiriyor. Benzine, gıda maddelerine ve elektrik faturalarına yansıtılan zamlar geçim sıkıntısını daha da arttırmış oldu. Gelen zamlar ile birlikte vatandaşlar faturalarını ödemekle zorluk çekmeye başladı. Geçim sıkıntısından kaynaklı bu durum devlet tarafından da ele alındı. Bu konuda vatandaşlara nakit para desteği elektrik tüketim desteği vermeye başladı. Bu doğrultuda faturalar için ailelere fert sayısına göre değişiklik arz eden nakit para desteği verileceğini belirtti.

Ailelere PTT aracılığı ile ödeme yapan devlet bu ödemeleri şu şekilde gerçekleştiriyor. Ödemeler 103 TL ile 206 TL arasında değişebiliyor. 4 kişilik bir aileye 171 TL nakit destek sağlarken, 5 kişilik olan bir aileye ise 206 TL tutarında nakit destek sağlıyor. Yapılacak ödemelerde kişi sayısı temel alınıyor. 1 ile 2 kişi için 103 TL, 3 kişi için 137,33 TL, 4 kişi için 171,67 TL ve 5 kişi için 206 TL nakit destek imkânı sunuluyor.

Evden Çıkmadan Başvuru Yapılabilecek

Devletin sunmuş olduğu bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar sürekli olarak araştırma yapıyor. Nasıl başvuru yapacağı konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler araştırma yaparak soruların cevabını bulmaya çalışıyor. Kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek başvuru yapan vatandaşlara ödeme yapılıyor. Bunun yanı sıra kronik hasta olan vatandaşlar bu işlemi evden çıkmadan da yapabilecek.

Ödeme Kimlere Yapılıyor?

Destekten faydalanabilecek kişiler bakanlık tarafından belirlendi. Bu listede yer alanların dışında kalan kişilere ödeme yapılmayacağı belirtildi. Ödeme yapılacak kişiler:

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Nakit Yardım Programı

Muhtaç durumda olan asker ailelerine yönelik yardımlar

Asker çocuğu olanlara yönelik yardımlar

Öksüz yetim olanlara yönelik yardımlar

Çoklu doğum yapanlar

Engelli aylığı olanlar

Yaşlı aylığı alanlar

Kronik hastalığı olanlar

Şartlı eğitim alanlar

65 yaş üstü olanlar

Başvurular PTT ye Yapılacak

Ödemelerden faydalanmak isteyenler PTT ye faturalarını getirerek başvurularını yapabilirler. Fatura ile başvuru yapıldıktan sonra nakit para alınabiliyor.