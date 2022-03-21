Kartı Olan Herkese Halkbank’tan Son Dakika Duyurusu Yapıldı! Kart Sahiplerine 1 000 TL Anında Ödeme…

Halk Bankası kart sahiplerine duyuru yaparak yeni kampanya hakkında detaylı bilgiler verdi. Banka tarafından yapılan bilgilendirmede Paraf ile 12 ay süre ile her ay 2 500 TL ekstre sözüne karşılık 150 TL ParafPara vereceğini, 5 000 TL ekstre sözüne ise 300 TL ParafPara verilmesi ve 7 500 TL tutarındaki ekstre sözüne de 500 TL ParafPara verileceğini belirtti. Bunun yanı sıra 10 000 TL tutarındaki ekstre sözüne ise anında 1 000 TL Parafpara verileceğini de belirtti. Bu imkânlardan faydalanmak için kayıtlı olunun kart ile yapılmasının da altını çizdi.

Faydalanmak İçin Yapılması Gerekenler

Bankanın uygulamaya koyduğu kampanyadan faydalanmak için, öncelikle anahtar kelime yazılarak boşluk bırakılıp kartın son altı hanesini 3404 nolu numaraya gönderilmesi gerekir. Yapılacak olan harcamada 5 000 TL ekstre sözüne karşılık 300 TL Parafpara ise “5000 123456” yazılarak 3404 nolu numaraya SMS gönderilmesi gerekir.

1000 TL Kadar Parafpara Veriliyor

Kampanya dâhilinde kazanılacak olan ParafaPara tutarı 2 500 TL ye karşılık 150 TL, 5 000 TL için 300 TL ParafPara, 7 500 TL tutara 500 TL ve 10 000 TL tutar için ise 1 000 TL Parafpara verilecek. Müşteri bu seçeneklerden sadece birini seçerek kampanyaya dâhil olabilir. Kampanya kapsamında kazanılacak olan Parafpara tutarı 12 ekstre dönemi boyunca her dönemde verilen ekstre sözü kadar alış veriş yapıldığında geçerli olacak. Peşinen ve tek seferde yapılan işlemlerde karta yükleme yapılacak.

SMS İşlemlerine Ait Detaylar

Kampanya katılım sağlanması halinde, bankada kayıtlı olan cep telefonu numarasından SMS gönderilmelidir. Paraf Mobil’den katılım sağlanması söz konusu olmadığından dolayı katılımın SMS üzerinden olması gerektiği vurgulanarak ücretsiz SMS ile kampanyaya katılım sağlanabilir. Türkcell, Vodafone ya da Türk Telekom operatörlerinden ve yurt içinden gönderilmesi şartı bulunur.

Geçerli Olan Kartlar

Kampanya katılım sağlayanların Halkbank sistemini ulaşım sağlandıktan sonra ve kart sahibinin Halkbank üzerinden kayıt olduğunun bilgisi ulaştıktan sonra sağlanır. Kampanyaya dâhil olan kartlar ise sadece Paraf ve Parfly kartlarıdır. Halkcard, ticari kart, sanal kart ve ek kartlar kampanya dışında sayılır.