PTT'den gece haberi geldi! PTT üzerinden nakit alacak kişilere 80 bin TL ödeme verilecek!

PTT üzerinden nakit alacak kişilere 80 bin TL ödeme verilecek! PTT'den gece haberi geldi! Emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullanma ihtiyacı hiç şüphesiz oldukça yüksektir. Bu noktada PTT ve Aktif Bank arasında gerçekleştirilen "PTT Emekli Kredisi Kampanyası" emeklilere büyük bir fırsat sunuyor. PTT üzerinden emekli maaşını alan herkes, kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve nakit kredi ödemelerinden faydalanabilir.

Emekli Maaşınızı PTT Üzerinden Alıyorsanız Kredi Başvurusu Yapabilirsiniz

PTT Emekli Kredisi Kampanyası, emekli maaşını PTT üzerinden alan herkese açıktır. Bu kampanya sayesinde emekliler, kredi başvurusunda bulunarak ihtiyaçlarını karşılamak için nakit kredi kullanabilirler. Başvuru işlemi oldukça kolay ve hızlıdır, başvurular anında sonuçlandırılır ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılır.

Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında 80.000 TL'ye kadar olan krediler 24 ay vade ile, 50.000 TL ve altındaki krediler ise 36 ay vade ile verilmektedir. Kampanyaya katılmak için emekli maaşınızın PTT üzerinden alınması gerekmektedir. Kampanya dahilinde verilecek krediler, ihtiyaç kredisi adı altında sunulmaktadır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT Emekli Kredisi Kampanyası'na başvurmak oldukça kolaydır. Başvuru işlemi için PTT şubelerine gitmenize gerek yoktur. Kredi başvurusunu SMS yoluyla yapabilirsiniz. Bunun için, "PTT" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp 30 50 numarasına SMS göndermeniz yeterlidir. Başvurunuzun ardından kredi ödeme tutarı hakkında bilgilendirme SMS'i alacaksınız. Başvurunuz anında sonuçlandırılacak ve onaylanan kredi tutarı hesabınıza yatırılacaktır.

PTT Aktif Bank İşbirliği

PTT Emekli Kredisi Kampanyası, PTT ve Aktif Bank işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, kampanya dahilinde sunulan kredilerin kullanımı oldukça kolaydır ve işlemler hızlı bir şekilde tamamlanır. Kampanya kapsamında verilecek krediler, PTT şubeleri ve Aktif Bank şubelerinden kullanılabilir.

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