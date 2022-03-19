PTT’den Ailelere Hane Başına 171 TL Destek! Faturanızı alın, PTT’ye gidin!

PTT ekonomik olarak zorlanan herkese destek ödemelerini hız kesmeden devam ettirmektedir. Gündeme son dakika olarak duyurulan bu ödeme de ise başvuru yapan kişilere 171 TL olarak destek ödemesi yapılacaktır. Başvurular hane başı üzerinden gerçekleştirilecek ve de PTT şubelerine faturanız ile birlikte gitmeniz gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ise uygun olmanız halinde PTT üzerinden bekleme olmadan hemen ödemenizi alabilirsiniz.

Özellikle son iki yıldır dünya genelinde yaşanan olumsuz gelişmeler ülke ekonomilerinin oldukça derinden sarsmıştır. Ülkemizin ekonomik durumu ise dünyadan bağımsız olmadığı için etkili olmaya devam etmektedir. Özellikle yılbaşından itibaren temel tüketim kalemleri üzerinde yapılan zamlar nedeniyle hane halkları oldukça ciddi ve derin bir nakit krizi yaşamaya devam etmektedir. Öyle ki bu durum bazı ailelerin elektrik, su ya da doğalgaz faturalarını ödeyememelerine neden olmaktadır. Bu durumda devlet tarafından her zaman olduğu gibi vatandaşına bir destek ödemesi sunulmaktadır. Elektrik faturası desteği, PTT aracılığı ile vatandaşa sunulan önemli bir destek kalemidir. Bu desteği alabilmek için yapılacak olan başvuru ise oldukça kolay ve zahmetsizdir. Yalnızca elektrik faturanız ile beraber PTT şubesine giderek başvuru yapmanız gereklidir.

Devlet tarafından yapılacak olan elektrik faturası yardımı hane de yaşayan kişi başına yönelik olarak hesaplanmaktadır. 2022 yılı için en düşük destek 171 TL olarak belirlenmiştir.

Elektrik fatura destek ödemesi PTT üzerinden yapılmaktadır. 103 TL ile 206 TL arasında değişen destek ödemelerinde 4 kişilik bir aile için yapılacak olan ödeme 171 TL’dir. 5 kişilik bir aile için ise üst sınır ödeme olan 206 TL destek sunulmaktadır. Ayrıca kronik hastalığı bulunan, cihaza bağlı yaşayan kişiler ek ödemeler de alabilmektedir.