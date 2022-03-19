Meclisten Geçti! 100000 TL'ye kadar nakit verilecek, Vatandaşların sorunu çözülecek

Meclisten Geçti! 100.000 TL'ye kadar nakit verilecek, Vatandaşların sorunu çözülecek. Son dakika haberi için hangi bankalar işlem yapacak? Vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan kişileri hızlı bir şekilde kamu bankaları ve baz özel bankalar destek verecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda devlet destekli olarak alacağınız 100.000 TL nakit kredisinde 24 ay vadeye kadar işlem yapacak ve daha sonra bu kredi ile diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı da kapatacaksınız.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilerin başvurularını gerçekleştirdikten sonra banka kredi şartlarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğreneceklerdir.

Bankalar üzerinden başvuru yapacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi sonuçlarını öğrenebilmek için bankaların kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılarak, işlem yapacak olan kişilerin ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmaları gerekmektedir. Nakit İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını 5 dakika içerisinde öğrenebiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır.?

Meclis onayından geçen ve vatandaşlar için verilecek olan bu kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurusunu yapması gerekiyor. Yapılacak olan başvuru sonrasında banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu, müşterilere sunacak onaylanan tutar kadar kredinin nekadar olduğunu sizlere söyleyecektir. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, diğer bankadaki borçlarını kapatmak istiyorsa, başvuru esnasında bunu belirtmesi gerekiyor ve diğer bankadaki tüm borçlarını tek bir yere toplaması gerekiyor.

Emekli olan kişilerin bu kredileri kullanabilmeleri için emekli maaşlarını kendi bankalarından alması gerekmektedir. Ortalama olarak çalışan vatandaşlar ise sigortalılık durumlarının son 6 aydır aynı işyerinde olması gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını 5 dakika içerisinde öğrenebilecekleri bu kampanyalara, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak da katılabiliyor.