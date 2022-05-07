PTT’deki Sıralar İşte Bu Yüzden! 18 Yaşından Büyük Herkese 20.000 TL Ödeme! Son dakika PTT üzerinden nakit kampanyasına katılacak olan kişilere 20.000 TL ödeme haberi var.!

Yaşı, 18’den büyük olan her vatandaş PTT üzerinden kendisine uygun bir kredi kampanyasına katılım sağlayabilir. PTT üzerinden kredi başvuruları gerçekleştirerek, bekleme olmadan hızlı bir şekilde 20.000 TL’ye kadar olan kredi limitlerinden faydalanabilmeniz mümkündür. Bu sayede nakit ihtiyaçlarınızın acil bir şekilde gelişmesi durumunda hızlı bir şekilde para çözümü bulabilir ve oldukça uygun faiz ve geri ödeme seçenekleri ile bu sıkıntınızı kolay bir şekilde giderebilirsiniz.

PTT tarafından sunulan bu kredi kampanyasında, özellikle acil nakit ihtiyacı yaşayan ve daha önce bankalara kredi başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu olumsuz yanıtlanmış kişilere yönelik özel bir girişim gerçekleştirilmiştir. PTT tarafından açıklanan kredi kampanyasında 20.000 TL’ye kadar olan kredi limitlerinde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmek mümkündür. PTT, SMS üzerinden kredi başvurularını kabul ederken aynı zamanda PTT şubeleri üzerinden de bu kredi başvurularının yapılabilmesine önemli bir olanak tanımaktadır.

SMS ile PTT başvurusu

Cep telefonu aracılığı ile SMS ile kredi başvurusu yapmak için Aktif Bank’ın SMS Kredi servisi 3050 numarasına mesaj atılması gereklidir. Bunun için ise kredi yazıp boşluk bırakıp, T C kimlik numarasını da yazarak 3050 numarasına mesaj olarak gönderilmesi durumunda PTT ve Aktif Bank tarafından gerçekleştirilen kredi kampanyasına katılabilecek ve başvuru sonucunu da hemen öğrenebileceksiniz. Bununla beraber ayrıca Aktif Bank, internet sitesi üzerinden de bu başvuruların yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Kredi onayı alındığında ise PTT şubesine giderek hesap işlemlerini yapmanız gereklidir.