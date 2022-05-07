Son Dakika Ödemesi! SGK 10.000 TL - 20.000 TL Ödeme Veriyor, Bankalardan Alabilirsiniz!

SGK, önemli bir ödeme desteğine imza atarak bankalar aracılığı ile 10.000 TL ya da 20.000 TL tutarında para ödemesine başladı. Son dakika olarak açıklanan bu kampanya sayesinde 36 aya varan ödeme seçenekleri ile kredi kampanyası acil bir şekilde başlatıldı.

Bilindiği üzere, SGK üzerinden farklı destek klanları vatandaşlara ödeme şeklinde sunulmaktadır. Son dakika olarak açıklanan bu destek ödemelerinde ise 10.000 TL ve 20.000 TL limitlerinde bankalar üzerinden nakit ihtiyaçları yönelik kredi kampanyası hizmetine başlandı.

Buna göre, acil nakit ihtiyacı yaşayan kişiler son dakika olarak açıklanan bu ihtiyaç kredi kampanyasında SGK tarafından destekli olacak şekilde 20.000 TL’ye kadar olan limitlerde nakit kredi kullanım imkanı sunulmaktadır.

SGK tarafından yapılan bu önemli duyuru ile beraber emekli ve asgari ücretli çalışan bütün vatandaşlar, kamu bankaları aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurularını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve de Halkbank aracılığı ile alınabilecek olan bu destek kredi kampanyası için katılım ve başvuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Özellikle bankaların sunduğu kredi politikalarına uygun olunması halinde ihtiyaç kredisi olumlu bir şekilde yanıtlanacak ve hesabınıza kredi tutarı aktarılacaktır.

Özellikle emekliler için emekli maaşlarına bu kamu bankalarından almaları halinde kredi başvuruları olumlu bir şekilde değerlendirilebilecek ve emeklilere özel diğer kampanyalardan da sınırsız bir şekilde faydalanabilecektir. Buna göre kredi notu 1100 puan ve üzeri olan kişiler yani emekliler ve sözleşmeli olarak çalışan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurularını yapabilirler.