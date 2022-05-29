PTT yaptığı yeni açıklamada 18 yaş üzerinde olan vatandaşlara 20.000 TL ödeme yapacağını resmi olarak açıkladı

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 18 yaş üzerinde olması durumunda 20.000 TL'ye kadar hemen aynı gün içinde kredi onayı alarak işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir. 20.000 TL'ye kadar PTT üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için PTT'nin anlaşmış olduğu aktif Bank aracılığı ile n kolay kredi kampanyasına katılacak. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atacakları sms ile birlikte PTT şubelerine gitmeden de kredi kullanabiliyor.

20.000 TL'ye kadar PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman hesabına yatırabiliyor. 36 ay vadeli olarak alacağınız bu kredilerde daha önce bankalara başvurunuzu gerçekleştirip onay alamadıysanız yaşınız 18 üzerinde olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi puanınız düşük olsa bile onay alabilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar işlemlerini sms ile yapmak istiyorsa cep telefonlarının Mesaj kısmına gelerek PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını 30 50 numarasına göndermesi gerekiyor. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecektir. PTT üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler taksit ödemelerini başlatması durumunda ilk taksitini 90 gün erteleme yapma imkanını da faydalanabiliyor.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda 20.000 TL üzerinde de onay alabiliyor. Sms ile başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alamadıysanız başvurunuzu banka şubelerine giderek de kimliğinizle birlikte gişe personeli yardımı ile yapabilirsiniz.

Emekli olan kişiler ise PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak istiyorsa PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için emekli maaşını PTT şubesine taşıması gerekmektedir.