Akbank ev hanımlarına ve çalışanlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Akbank yapmış olduğu son dakika kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere t.c kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte Kredi imkanı vereceğini açıkladı.

Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada kişilerin kimlik numarası üzerinden yapacağı sorgulama ile birlikte banka kredi puanına bakacak ve gelir durumuna bakarak kredi imkanından faydalandıracak. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte sizler de başvurunuzu isterseniz sms ile birlikte yapabilir isterseniz de kredi başvurusu için banka şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte gelir belgesiz olarak işlem yapabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra hemen ne kadar kredi onayı aldıkları da görebileceklerdir. Cep telefonumuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderin. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj ile birlikte akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak ve t.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu olarak geri dönecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ayrıca bu bankada hesabı olan vatandaşların gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredilerini Akbank direkt uygulaması vermektedir.

Akbank direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar alacağınız bu kredileri başvuru yapmadan önce kendi hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar onay almaları durumunda şubelere gitmeden hesaplarında para yatırabiliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra bankanın güncel faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedir.