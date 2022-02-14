PTT Yaptığı SON DAKİKA Duyurusunda Borç Ödeyecek Kişileri de Düşündü. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan son dakika Kredi kampanyasında 80 bin TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde ayrıca emekli olan vatandaşların diğer bankalardaki Olan borçları da kapatılacak ve yüksek limitli kredi kullanmış olacaklar.

Emekli olan kişiler için kampanya başlatan PTT yapmış olduğu Bu kampanyada aktif Bank ile anlaşmış olduğu kredi kampanyasına sadece emekli vatandaşlara sunuyor. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler 50.000 TL üzerindeki kredilerinde 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilecek. 50.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler ayrıca PTT üzerinden emekli maaşı alması şartı ile ve Kredi notu düşük olsa bile kredi onayı alabilecektir.

PTT emekli kredisi

Emekliler için güncel kredi kampanyası yapan PTT yapmış olduğu Bu kampanyada aktif banka aracılığı ile kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilere hem PTT şubelerinden hem de uzaktan başvuru yöntemleri ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır.

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek kimlikleri ile birlikte yapılan bu son kampanyaya katılabilir tüm Banka borçlarını tek bir yere toplayarak ödeme kolaylığı sağlayabilir.

PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan emekliler ise cep telefonları üzerinden mesaj atarak ne kadar kredi onayı aldıklarına 5 dakika içerisinde öğrenebilirler.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderebilir ve 10 dakika içerisinde Kredi sonucunu da cep telefonumuza gelecek olan mesaj bile görebilirsiniz.