Pekin Sakinleri 'Kapalı Döngü' Kış Olimpiyatları'na Nasıl Katılıyor?

Pekin Kış Oyunları yarılandı ve hem Yaz hem de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan ilk ev sahibi şehirdeki hava, sert bir şekilde pandemiyi önleyici "kapalı döngüde" düzenlenen yarışmalara katılamayan çoğu sakin için karışık.

Her iki Oyun için Pekin'de bir gurbetçi olan Alex Acker, etkinliği Jing-A zanaat bira fabrikası şubelerinde gösteriyor, ancak 2008 Pekin Yaz Oyunları'nın "büyük bir parti" gibi hissettirdiğini ve Çin başkentinin "gerçekten kendi başına geldiğini" gördüğünü söylüyor.

Pekinlilerin Kış Oyunları için hala heyecanlı olsalar da, "COVID nedeniyle ve etkinliklere gidemediği veya dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar ve sporcularla karışamadığı için açıkça sessize alındığını" düşünüyor.

Bir spor barı sahibi olan Mathieu Herout, açılış seremonisi için "iyi bir kalabalığa" sahipken, sadece bir avuç insanın gelip yarışmaları izlediğini söyleyerek daha moralsizdi.

2008 ve 2022 yılları arasında "kıyaslama yapılmadığını" söyleyen Yetkili, çalışanlarının çoğunun 14 yıl önce "yabancı seyirciler, personel, mürettebat ve sporcuların gelip parti yapacağını" hatırladığını da sözlerine ekledi.

Herout, "Sağlık ve güvenlik önlemleri göz önüne alındığında bu yıl bunların hiçbiri yok." diye de ekledi.

Pekin'in en iyi buz pistlerinin bazılarının yakınında bir pizzacıya sahip olan Asher Gillespie, iki etkinlik arasındaki ruh halinin "tamamen farklı" olduğunu ve burada pekin'in gelişen hokey sahnesinde yerel bir eğlence ligi oyuncusu olarak yıllarını geçirdiğini söyledi.

Gillespie, 2008 yılında Pekin'e gezi, etkinlikleri izlemek, yemek yemek ve gece hayatının tadını çıkarmak için inen turist ve personelden oluşan bir zonklamayı hatırlattı.

Kuş Yuvası, Su Küpü veya diğer Olimpiyat mekanlarına katılmak için bileti olmayan birçok kişi için spor barları ve restoranlar bir alternatifti ve Gillespie, sektöründeki birçok kişinin 2022'nin benzer olmasını umduğunu söyledi.

Gillespie, "Açıkçası COVID ile her şey değişti" dedi.

China Sports Insider'ın kurucusu, TV yorumcusu ve Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best kitabının yazarı Mark Dreyer, 2022 Oyunları sırasında bir dizi faktörün "havayı azalttığını" söyledi.

Dreyer, uluslararası seyirci yasağının yanı sıra, soğuk Şubat havasının 2008 yazından daha az açık hava şenliği olduğu anlamına geldiğini söylüyor.

Bununla birlikte, Dreyer 2008'de bunun için daha büyük ve çok daha erken bir birikimi hatırlamasına rağmen, Oyunların maskotu etrafında sosyal medyada ve perakende yaygarasında umut gördü.

Çin devlet medyası Pekin sakinleriyle diplomatik boykotlar ve "kapalı döngü" içindeki Olimpiyatçılar, personel, gönüllüler ve medya için sıkı COVID karşıtı protokoller hakkında uluslararası haberlere karşı çıkan bir dizi son derece olumlu röportaj yaptı.

Olimpiyat balonunun yakınındaki işletmeler El Cezire'ye farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Wang, Kuş Yuvası'nın birkaç blok doğusunda bir otel yönetiyor ve Omicron dalgalanmasının ortasında dünyanın dört bir yanından gelen sporcu akınına rağmen "çok güvende" hissettiğini söyledi.

Ayrıca kısıtlamalar otele giden trafiği etkilememişti.

Kuş Yuvası'nın birkaç blok güneyindeki bir lokantayı yöneten Wu gibi restoran sahipleri de bu "her zamanki gibi iş" hissini paylaşıyor.

Fiona Yao, Oyunların kendisine ve genç kızına bu kış ilk kez Pekin'in açık havuzlarında bağcıklanıp kaymaları için ilham verdiği için diplomatik bir boykotun kendisi için çok az önemli olduğunu söyledi.

Olimpiyat balonu Yao'yu "2008'deki gibi hiçbir etkinliği göremediğimiz için talihsiz" hissettirirken, bu prosedürlerle korunduğunu hissediyor ve "Oyunların şehrimizde gerçekten gerçekleşebileceği için hala çok mutluyuz" diyor.