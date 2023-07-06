PTT ve Ziraat Bankası, yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatarak daha önce bankalardan kredi onayı alamayan, kredi puanı düşük olan veya 0 puana sahip olan kişilere 40.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu kampanya ile hedeflenen, finansal sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmak ve nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır.

PTT ve Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda, kredi başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve onaylanan krediler aynı gün içinde hesaplarına yatırılacaktır. Bu sayede acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, anında kredi kullanabileceklerdir. Kampanya kapsamında sunulan krediler 36 ay vade seçeneği ile verilmekte olup, ödemeler de 3 ay ertelenerek yapılmaktadır.

PTT ve Ziraat Bankası, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka şubeleri üzerinden hizmet vermenin yanı sıra, mobil uygulamalar veya SMS yoluyla da başvuru imkanı sunmaktadır.

PTT

PTT üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, cep telefonlarından SMS göndererek veya banka şubelerini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru için cep telefonundan PTT, boşluk bırakılarak TC kimlik numarasıyla birlikte "30 50" numarasına mesaj gönderilmesi yeterlidir.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 40.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, banka şubesine gitmeden de başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden başvurularını tamamlayarak 40.000 TL krediyi hızlı bir şekilde kullanabilirler.

PTT ve Ziraat Bankası tarafından sunulan bu özel ihtiyaç kredisi kampanyası, finansal güçlüklerle mücadele eden vatandaşlara destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve kredilerin aynı gün içinde hesaplara yatırılmasısayesinde nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, hızlı ve kolay bir şekilde kredi alabileceklerdir. PTT ve Ziraat Bankası'nın düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyası, finansal sıkıntılar yaşayan ve kredi almakta zorluk çeken vatandaşlara önemli bir fırsat sunmaktadır. Kampanya sayesinde, PTT ve Ziraat Bankası hesabı bulunan herkes başvuruda bulunabilir ve onaylanan krediyi aynı gün içinde hesabına alabilir. Bu destek sayesinde nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, daha kolay ve hızlı bir şekilde kredi kullanma imkanı elde edeceklerdir.