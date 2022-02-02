PTT ve 2 Banka Yaptığı Açıklamada Kredi Puanı Düşük Olanlara Hemen 40.000 TL Vereceğini Duyurdu, Belirlendi

Bankalar üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen ve bankalardan kredi notu düşük olduğu için kredi onayı alamayan vatandaşlara PTT fibabanka ve Garanti Bankası 40 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. 3 banka üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda banka kredi notunuz düşük olsa bile sizlere hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunulacak ve bireysel ihtiyaç kredisi olarak 40 bin TL'ye kadar sizlere ödeme verilecektir. Alacağınız İhtiyaç kredisinde banka ilk taksit ödemesini 90 gün kadar erteleme yaparken ayrıca toplamda ise en fazla 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak sizlere uzun vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır.

PTT üzerinden başvuru nasıl yapılır?

40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsa aktif Bank aracılığı ile bu Kredi başvurusunu yapması gerekiyor. Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3050 numarasını gönderin. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabilir kimliğiniz ile birlikte PTT gişeleri üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Fibabanka

Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara başvuru yapmaları durumunda Kredi notu düşük olması ile birlikte kefil ile ihtiyaç kredisi imkanı sunacaktır. Fiba banka şubelerine giderek sizlerde 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız kimlik gelir belgesi ve kefil ile birlikte giderek Kredi başvurusunu gerçekleştirebilir onay alan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte gitmeleri durumunda Bu bankanın 40 bin TL'ye kadar kredi notu düşük olan kişilere bile vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek. 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyaları da katılmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Banka şubelerine giderek işlem yapmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları bu kredi kampanyası başvurusu sonrasında Kredi notu düşük olması durumunda düşük limitlerde ve uzun vadelerle kredi imkanından faydalanacaktır.