2 Şubat 2022 Bugün Kandil Mi, Ne Kandili?

Herkes Recep ayına girdiğimiz bu günlerde 2022 senesinin kandil günlerini merak edip konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmeye başladı ve kandil günlerini öğrenmeye çalıştı. Vatandaşlar mübarek kandil günlerine sayılı günler kala kandil ne zaman ya da bugün kandil mi, 2 Şubat 2022 ne kandili şeklinde sorular sorup arama motorlarında araştırmalar gerçekleştirdi. Son günlerde üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği sorgulanırken konu hakkında detaylar da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Konu hakkında detaylar ve merak edilenler öğrenilmeye çalışıldı ve mübarek üç aylara giriş yapılması ile beraber 2022 senesinde kandil günleri ile ilgili araştırmalar gerçekleşti. 2022 kandil günleri tarihlerinin duyurusunu Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekleştirdi ve bugünün kandil olup olmadığı merak konusu oldu. Vatandaş ise o noktada bugün kandil mi şeklinde önemli bir sorunun yanıtını aradı ve araştırmalar yaptı. Sizler için haberimizin devamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 senesine ilişkin kandil günlerini haberimizin devamında detaylı bir şekilde yazdık.

Dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı ve 3 Şubat Perşembe gecesinde 2022 senesinin Regaip Kandili’nin idrak edileceği belirtildi. Bu şekilde herkesin merak edip konu hakkında detayları öğrenmek için araştırma yaptığı yanıt da elde edildi ve 2 Şubat çarşamba gününün Kandili olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Üç ayların başlangıcı olarak bilinen Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da kendisine önemli bir yer edinmiş ve dini kültürlerde zaman içerisinde büyük kutlamalar ile kutlanmaya başlanmıştır. Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecede hicri takvime göre idrak edilen bu önemli güne artık sayılı saatler kaldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu Perşembe gecesinde Regaip Kandili ile birlikte Recep ayının başlamış olduğu da bilinmektedir.