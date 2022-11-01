PTT üzerinden nakit almak isteyenler, kuyruk oluşturdu! 30.000 TL ödeme için şart istenmeyecek

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için hazırlanan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında aktif Bank aracılığı ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredilerde uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlanacaktır.

Ptt 30000 TL kadar kredi ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde hizmet ödemesi verilecek ve 36 ay vadeli krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurularında bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde 30000 TL kredi ödemesi almanız durumunda sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler en yakın PTT şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemlerini 5 dakika içerisinde SMS atarak yapabilir.

Sms ile PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı: Aktif Bank SMS numarası olan 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi işlemlerinizi yapabileceğinizi söyleyebiliriz. 30 50 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.