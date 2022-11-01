Bankalar bugün ve yarın coştu! 4 Bankada deprem etkisi yarattı! Acil para ihtiyacınıza 40.000 TL ödeme var

4 banka üzerinden başlatılan yeni acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için tüketici kredilerinde gelir belgesiz olarak 40000 TL'ye kadar kredi ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. 4 banka üzerinden yapılan ortak açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda 40000 TL kadar ödemeleri, hem en aynı gün içinde yapabilmektedirler. Başvuru yapmak isteyen kişilerin banka kredi puan uygun olması ve daha önce bankalar ile çalışmış olması durumunda şartlara uygun olmalarıyla birlikte kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde yapabileceğini söylemek isteriz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapacak olan vatandaşlar, aşağıdaki bankalar üzerinden hemen aynı gün içinde kredi ödemeden alabilmektedirler.

AKBANK

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredinizi 5 dakika içerisinde alabileceksiniz. Akbank kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapmış oldukları bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankadan hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay alırsanız, banka şubelerinden ve internet bankacılığından kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.

DENİZBANK

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde ödemeler gerçekleştiriliyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredinizi 5 dakika içerisinde yatırabilecek ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırarak hemen kullanabileceksiniz. Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, 3 ay ertelemeli işlem yapılmaktadır.

PTT

Ptt 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu, sizlere Aktif Bank üzerinden verilmektedir. 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve PTT üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinize hemen hazır bir şekilde SMS atarak yapabilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT üzerinden başvuruda bulunmuş olacaksınız.