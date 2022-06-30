PTT üzerinden Kurban Bayramı ödemeleri yapılmaya başlandı

PTT yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirirken Kurban Bayramı yaklaşırken aktif Bank ile bir anlaşma yaparak 40.000 TL'ye kadar sizlere ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Kurban Bayramı kredisi adı altında verilen bu kredilerde Temmuz ayı içerisinde de başvurunuzu gerçekleştirerek 40.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan tutarı aynı gün içinde hem de hesabınıza yatarak ödeyebilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilen ve sadece bireysel müşteriler için kullanılır olacak olan bu kredilerde emekli olan vatandaşlar daha avantajlı kredi seçeneklerinden faydalanabiliyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirerek PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir 40.000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi ve diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmak için borç transferi kredisi kullanabilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde ödeme alabiliyor.

PTT üzerinden ayrıca Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilir ve ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen görebilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri kredi kampanyasını sms ile katılabilmeleri için cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atması gerekiyor. Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu verilecek onaylanan tutar kadar kredi aynı gün içinde hesaplarınıza yatacak. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlarda Kurban Bayramı ikramiyeleri olarak 1.100 TL'ye kadar ödemeler alabilecektir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyası detaylarını öğrenmek istiyorsanız banka şubelerine gitmeden PTT resmi internet sitesi üzerinden faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.