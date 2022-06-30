Ziraat Bankası ve 2 banka bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan vatandaşlara 35.000 TL ödeme yapacağını duyurdu

Bankalar üzerinden düzenli olarak kredi kartı kullanan ve ödemelerini gününde yapan vatandaşlara gelir belgesiz 35.000 TL nakit kredi kampanyası 3 banka tarafından duyuruldu. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacak ve kredi kullanmalarına imkan sağlanacaktır. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası banka kredi puanına göre işlemlerini yaparken kendi banka müşterilerinin bankamatik hesaplarına bu ödemeleri atacağını açıkladı.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve buradan Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden 35.000 TL kredi kullanabilir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlanacak ve bankamatik kartı üzerinden ödemeler yapılacak. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte son işyerlerinde 6 ayda çalışan sigortalı olarak kişilerin başvurularını gerçekleştirerek Kredi alabileceğini söylemek isteriz.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası

Özel bankalarda 35.000'ye kadar müşterilerine düşüp faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusunda 35.000'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların gelir belgesiz olarak Kredi işlemlerinden faydalanacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu bankaların internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar acil kredi ödemelerini yapmak istiyorlarsa şartlarına uygun olarak kredilerini hızlı bir şekilde alabilmektedir. SMS ile kredi başvurusu yaparak da oturduğunuz yerden ne kadar kredi onayı aldığınızı görebiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu için bireysel yazılım boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelir yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndererek bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

3 bankadan yapılan Kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirmeden önce bankaların resmi internet siteleri üzerinden güncel faiz oranlarından nasıl yararlanacağı hakkında bilgileri de öğrenebilir.