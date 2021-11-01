PTT Üzerinden Kimlikle 15000 TL Alma İhtimaliniz Devam Ediyor, Sadece Başvuru Yaparak Sonucu Öğreneceksiniz. PTT üzerinden 15000 TL'ye kadar kredi almak isteyenler, hala başvuru yapabiliyor. Banka ve kurumdan yapılan açıklamada, PTT Aktifbank kredi kampanyası Kasım ayında da devam edecek. Kasım ayına girdiğimiz bugünden itibaren faiz oranlarında da düşüş yaşatacak olan PTT kurumu, 15000 TL'ye kadar kredi alacak kişilere hemen onay verecek.

Sadece başvuru yapmanızın yeterli olacağı bu kredi kampanyasında, kredi notu düşük olanlara da onay verilecek. Kredi notu düşük olan kişiler, uygun faiz oranları ile alacakları bu kredilerde, 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, kredi ödemelerinde ilk taksit için 3 ay erteleme de yapabilecekler. PTT ve Aktifbank ortaklığında verilecek olan bu kredi kampanyası son dakika olarak bankadan duyuruldu.

PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

PTT üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere bankadan SMS ile kredi başvuru imkanı geliyor. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere PTT üzerinden işlem yapmak istiyorsa şu şekilde mesaj atarak hemen kredi sonucunu öğrenebilir.

PTT üzerinden maaş almayan kişiler Kredi TC Kİmlik yazarak 3050 numarasına mesaj atabilir.

PTT üzerinden maaş alan emekliler, PTT TC kimlik yazarak 3050 numarasına gönderebilir.

Bu şekilde mesaj atınca 5 dakika içinde sizlere kredi sonucu gelecek ve bu sonuca göre hemen kredi sonucunuza göre işlem yapılacaktır. PTT kredi başvurusu yaptığınızda, onay alırsanız, şubelere gitmeden de kredi kullanmanız mümkün olacaktır.

PTT Kredim Onaylandı

PTT üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız, PTT şubelerine giderek, gişe işlemlerinden bu kredileri kullanabilirsiniz. Ayrıca, PTT şubeleri üzerinden kredi alacak olan kişiler, PTT'nin diğer bankalarından da başvuru yapabilir. ING, Denizbank, TEB gibi özel bankalardan da kredi imkanı sağlanıyor.

PTT ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, onay aldıklarında dilerse bu kredileri banka şubelerine gitmeden ev veya iş adreslerinde de kullanabilirler. PTT kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, onaylı kredilerini banka personeli ile birlikte, kullanmak için randevu vermesi gerekmektedir.