Emekliye 1100 TL Maaş Artışı Yapılacak, Müjdeli Haber Verildi: En Düşük ve En Yüksek Emekli Maaşları Belli Oldu. Emekli olan kişiler, zam ile ilgili haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. SGK üzerinden emekli maaşı alan kişiler için merak edilen konulardan bir tanesi 3600 ek gösterge zammı oluyor. Ek gösterge zammı ile birlikte, 1100 TL'ye kadar maaşlarda artış bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermiş olduğu talimat ile birlikte, ek gösterge için çalışmaların hızlanması gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konu ile ilgili talimatı verdikten sonra 3600 ek gösterge zammı ile ilgili detaylar Kasım ayında belli olacak. Yapılacak olan toplantı sonrasında eğer karar çıkarsa, 1100 TL maaş artışı olacak.

Son Dakika 3600 Ek Gösterge İle İlgili Durum

Memur ve memur emeklisi için büyük önem taşıyan 3600 ek gösterge zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti. Verilen bu talimat sonrasında, ek gösterge ile ilgili çalışmalarda başladı. Memur ve memur emeklilerinde 1100 TL'ye kadar artış bekleniyor. Ayrıca maaşlar ile birlikte verilen emekli ikramiyelerinde de artış olacak. 25 yıl hizmet vermiş bir memurun emekli ikramiyesi en az 32 bin TL olacağı konuşuluyor.

Herkesi Kapsayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat sonrasında, bu 3600 EK göstergenin tüm emeklileri kapsayıp kapsamayacağı da merak ediliyor. Yapılan çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir taslak hazırlanmıştı. Fakat Kasım ayında yapılacak bu toplantı sonrasında, bu taslağın değişebileceği de konuşuluyor.

Ek göstergesi 3000 olan memurların 3600 ek göstergeye çıkarılması sonraısnda maaşlarında 1100 TL'ye kadar artışlar gözükecek.

Yeni düzenleme ile birlikte meslek gruplarına göre maaşlar ve ikramiyeler şu şekilde olacak;

Öğretmen Maaşı TL 4.273-153.980-5.213

Polis Maaşı TL 4.273 153.980 5.213

Hemşire Maaşı TL 4.150 149.665 5.213

İmam-hatip Maaşı TL 4.270 153.980 5.213

Ek göstergesi 2200 olan memurların yeni düzenleme ile birlikte göstergelerinin 3600'e çıkması halinde emekli maaşı artışı 1200 TL olacak. İkramiye artışının ise 45 bin 210 TL olacağı öğrenildi.