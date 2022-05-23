PTT üzerinden hemen ödeme almak mümkün! Başvuru yapan kişi 18 yaş üzeri ise 40.000 TL alacak

Ptt üzerinden ödeme alacak olan vatandaşlar, 18 yaş üzerinde ise 40000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirecek. 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilecek.

Ptt, özellikle banka kredi puanı düşük olan vatandaşların başlatmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacak.

Ptt ve aktif Bank aracılığı ile birlikte verilecek olan bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin ayrıca bireysel müşteri olması gerekmektedir.

Diğer bankalar üzerinden başvuru yaptığınız zaman ihtiyaç kredisi kredi notunuz yüzünden onay alamadıysa başvurunuzu gerçekleştirebilmeniz için PTT şubelerine gitmeden SMS atarak da işlem yapabileceksiniz.

Ptt ve aktif Bank banka kredi puanı düşük olan kişilere kredi onayı verdiği için başvuruları yapacak olan kişilerin kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlandırılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 30 50 numarasına gönderebilirsiniz.

30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında değerlendirme, Aktifbank tarafından hızlı bir şekilde yapılacak ve sizlere kredi imkanından faydalanmanız için ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgi mesaj ile gelecek.

Emekli olan kişilere ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, kredi başvurusunu yapmak isteyen kişiler, ilk öncelikle bankaya emekli maaşını taşıması gerekiyor.

Emekli maaşınızı PTT şubelerine taşıdıktan sonra sizlere 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve diğer bankadaki olan tüm banka borçlarınızı da kapatarak borç kapatma kredisiyle birlikte rahat bir nefes alacaksınız.