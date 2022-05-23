Gece Resmi Gazetede Yayınlandı! Emekliye 6000 TL Ödeme Sabah Yattı!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, acil ihtiyaçları zamanında kullanacakları 6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına bugün itibariyle Resmi Gazete duyurulduktan sonra başladı. 6000 TL emekli ödemesi alabilmeniz için maaş bankanız üzerinden işlem yapmanız ve gelir belgesiz olarak düşük faizli devlet destekli, Masrafsız İhtiyaç Kredisi kullanmanız gerekiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan bu kampanyada 6000 TL'ye kadar ödeme alacak olan emekliler banka şubelerine gitmeden ATM üzerinden de işlemlerini yaparak hızlı birşekilde kredi işlemini yapabilecektir. 6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra 36 ay vadeye kadar bu kredi ödemelerini yapabilmektedir.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara 6000 TL'ye kadar ödeme alacaklar ise kredi başvurusuna hızlı birşekilde internet üzerinden yapabiliyor. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan nakit başvurusunu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek işlem yapacak olan emekli ise kredi başvurusunu yapabilmesi için kimliğiyle birlikte şubeye gitmesi yeterli olmaktadır. Alacağınız düşük limitli ihtiyaç kredilerinde banka devlet destekli olarak sizi en düşük faiz oranlarından yararlandırılır ve sizlere en fazla 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturur.

Halkbank

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de emekli olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek. 6000 TL'ye kadar hızlı birşekilde ödeme alabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Halkbank şubelerine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Halkbank Mobil uygulamasını kullanacak olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedir. Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu yapmadan önce sizin kredi puanınıza göre işlem yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine gelebilirsiniz. Halkbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu dolduran vatandaşlarda kredi puanı uygun olması durumunda daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi alma imkanından faydalanmaktadır. Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle emekli olan vatandaşların maaş, taşıma işlemleriyle birlikte kredi kullanabilmeleri için yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve yüksek limitli borç kapatma kredisi imkanı sağlamaktadır.