PTT Üzerinden Evlere Teslim Yardım Parası Verilecek, TC kimlik ile sorgulama yapılıyor. PTT yardım parası başvurusu nasıl yapılır? PTT ne kadar yardım parası veriyor? Detaylar haberimizde...

Pandemi döneminde devlet destekli ve sosyal yardımlaşma destekleri ile birlikte muhtaç durumdaki ailelere yardım parası destekleri yapılmaktadır. Bu desteklerden en çok başvuru yapılan yardım parası desteği ise 1000 TL ve daha sonra 1100 TL olarak verilen, pandemi destek ödemeleri olmaktadır. Sizlerde eğer bu desteklerden faydalanmak istiyorsanız, pandemi destek parası başvurusu yaparak iban numarasına veya PTT hesaplarına bu parayı alabiliyorsunuz. En son verilen, pandemi yardım parası, bilindiği gibi Ramazan Bayramı öncesinde verilmişti. Bu yardım parasını alan kişiler, Kurban Bayramı öncesinde de 1100 TL yardım parası alıp alamayacaklarını merak etmektedirler. Kurban Bayram öncesinde de yardım parası başvurularınızı yaparsanız, ev adreslerinize veya IBAN numaralarınıza paranız gönderilecektir. Ayrıca PTT şubelerinden de adınıza yatan parayı TC kimlik ile sorgulayarak ne kadar yattığını öğrenebilirsiniz.

1100 TL Yardım Parası Yattı mı?

Ramazan Bayramı öncesinde eğer henüz bu parayı almamış olan bireyseniz sorgulamanızı e devlet sistemi üzerinden yaparak, PTT hesabınıza paranızın yatıp yatmadığını öğrenebiliyorsunuz. Birinci ve ikinci faz yardımlarından faydalanan kişiler başvuru yapmadan da bu yardımlardan da faydalanabileceklerdir. Birinci ve ikinci, yardımları alan kişilere otomatik olarak üçüncü yardımda verilmektedir. Eğer birinci veya ikinci faz yardımlarından aldıysanız üçüncü yardım sizin hesabınıza yatmış olması gerekiyor. Bunun sorgulamasını da, e-devlet sistemi üzerinden yapabiliyorsunuz.

E devlet resmi internet sitesi üzerinden e Devlet şifreniz ile birlikte giriş yaparak, PTT, kurum ödemesi sorgulaması yapabilir ve adınıza para yatıp yapmadığını, buradan öğrenebilirsiniz. Ptt şubelerine yatan paralar, Ramazan Bayramı dönemindeki tam kapanma döneminde adreslerine teslim yapılmıştı. Eğer vermiş olduğunuz ev adresinde kimse yoksa paranız, PTT şubelerine yatar, bu parayı da daha sonra PTT şubelerine giderek çekebilirsiniz. Paranızın yatıp yatmadığını öğrenmeniz için sorgulama yapabiliyorsunuz.

Kurban Bayramında Verilecek mi?

Yardım parası almak isteyen kişilerin merak ettiği konulardan birtanesi ise, pandemi destek paralarının 4. fazı olan 1100 TL, Kurban Bayramı öncesinde, yatıp yatmayacağıdır. Emekli olan kişilere, yatacak olan 1100 TL para ile birlikte pandemi destek yardımı alan kişilere de bu paranın yatıp yatmayacağını merak edilmektedir. Bu konuyla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılan açıklamalarda ise 4. faz yardımlarında yapılacağı bilinmektedir.