Marilyn Monroe neden öldü? Gizemli ölümü şaşırtıyor

Dünyanın en popüler insanları arasında yer alan Mariyn Monroe ölüm sebebi merak ediyor. Marilyn Monroe nasıl öldü? intihar mı etti merak ediliyor.

Marilyn Monroe neden öldü?

Mariyn Monroe aşırı dozda uyku ilacı alarak intihar ederek vefat etti. Mariyn Monroe evinde ölü bulan kişi psikiyatristi Ralph Greenson'a ait bir kutu bulundu.

Deprasyonag iren ve deprasyon ilaçları kullanan Mariyn Monroe, 2039 yılında açılacak gizemli bir kutudan bahsediyor.

Marlyn Monroe ne zaman öldü?

Marilyn Monroe 5 Ağustos 1962 yılında öldü.

Ancak ölümü üzerinden yıllar geçsede midesinde hiç ilaç bulunamadı. Ancak adli tıp raporlarında Monroe 40'tan fazla hap yuttuğu açıklanmıştır. Midesinde ilaç bulunmayınca Marilyn Monroe'nin FBİ, CİA ve kendi hizmetçisi tarafından öldürüldüğü iddia edilir.

Günümüzde halen Marilyn Monrore ne olduğu bilinmiyor çünkü organları parçalanıp otopsi yapılamayacak hale getirildi. Hal böyle olunca hayranları halen intihar etmediğini düşünür.

Marilyn Montore ölmeseydi 3 gün sonra Joe DiMaggio ile evlenecekti. 1954 yılında evlenen çift 274 gün sonra ayrılsa da hep arakdaş kalmışlardı. 8 Ağustos 1962 yılında tekrar evlenecekti. DiMaggio ölümünden sonra 20 yıl daha Marilyn Monroe mezarını hiç bış bırakmadı.