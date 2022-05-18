PTT Üzerinden Açıklama Yapıldı: Gişelere Kimlikleri İle Gidenler 10.000 TL Nakit Alacak

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için PTT, yeni bir kredi kampanyası duyurusu yaptı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, Aktif Bank aracılığı ile hızlı bir şekilde işlem yapılarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Ptt, özellikle düşük kredi notu olan vatandaşları ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri aktif banka aracılığıyla kredi veriyor.

Banka kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanacağınız bu kampanyalara katılmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek kredi işlemlerini yapabilir, hızlı bir şekilde kredinizi kullanabilirsiniz.

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca SMS atarak da işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere emekli maaşını bu bankadan alıyorsa, PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına mesaj göndermeli. Kredi başvurusu onaylanan kişiler en yakın PTT şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilir.

Ptt şubeleri üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerden kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 30 50 numarasına mesaj göndermesini istemektedir. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizlere değerlendirme sonucu gelecek, onaylanan tutarı, ister, PTT şubelerinden, isterseniz de ev veya iş adresinizden kullanabileceksiniz.

Emekli maaşını PTT'ye taşıyıp, PTT gişeleri üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ise 80000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanabiliyorlar. 80000 TL'ye kadar alacağınız emekli kredisi içinde isterseniz, borç kapatmada yapabiliyorsunuz.