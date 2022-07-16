PTT TC Vatandaşlarına Ödemeler Yapmaya Başladı! Nakit sıkıntısı çözülecek

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle para ihtiyacımızın olduğu zaman kredi imkanından faydalanmak istiyoruz. Her bankanın kendine özel hazırlamış olduğu kredi kampanyaları bulunmaktadır. Ptt Kurumundan kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için Aktif Bank aracılığı ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Ptt üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi puanı düşük olsa bile banka üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi onayı olabiliyor. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşların emekli olması durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini yapacak ve maaş, taşıma işlemleri sonrasında 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanabilecek. Ptt kişilerin kredi puanı, kredi notuna göre belirlemektedir.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt üzerinden sizlerde kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Ptt şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumunda işlemlerine, PTT şubeleri üzerinden gişe personeli yardımıyla yapacaktır.

Ptt üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka Aktif Bank aracılığı ile sizlere kredi imkanı sağlayacak. 40000 tl kadar vermiş oldu, kredilerde 36 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu hazırlayacaktır. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu kredi kampanyasında özellikle cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür. Ptt, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapılan kredi başvurusu sonrasında değerlendirme, 10 dakika içerisinde yapılarak sizlere mesaj olarak geri dönüş yapılır ve onay almanız durumunda genel müdürlük tarafından aranırsınız. Onaylanan krediyi de PTT şubeleri üzerinden istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.