Garanti Bankası Borçlarını Kapatmak İsteyenlere 150.000 TL Nakit Borç Kapatma Kredisi Vereceğini Açıkladı!

Bankalarda borcu olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte nakit krediler verilmektedir. Garanti Bankası yapmış olduğu banka borç kapatma kredisiyle birlikte vatandaşlara 12 ay vadeli 150000 TL kredi imkanı sağlıyor.

99000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 24 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır. Banka borçlarınıza göre verilecek olan bu krediler ihtiyaç kredisi politikalarına göre, onay verilecek ve sadece Garanti Bankası müşterileri değil garanti Bankası üzerinden hesabı olan ve daha önce kredi kullanmayan kişilerde kullanabilecek.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi kullanabiliyor. Banka borç kapatma kredisi başvurusunda bulunacaksınız güncel olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatacağınızı bilmeniz gerekiyor.

Bankalarda, icralık olan vatandaşlar ile birlikte konut kredisi ve taşıt kredisi gibi yüksek limitli kredilerde borç kapatma kredisi kullandırılmamaktadır. En düşük faiz oranlarından yararlanarak, Garanti Bankası üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisinde 150.000 TL'ye kadar kredi kullanmanız durumunda tüm banka borçlarımı tek bir yerde ödeme kolaylığıyla sizlere sunmaktadır. 12 ay vadeli ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanacağını, bu, Nakit kampanyasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere Garanti Bankası, sadece şubeler üzerinden işlem yapmaktadır. Banka kredi borçlarınızı kapatmak için kredi kullanacaksanız internet üzerinden başvuru yaparsanız, otomatik olarak olumsuz yanıt alabilirsiniz. Bu sebepten ötürü, Garanti Bankası şubelerine kimlik ve gelir belgenizi bile gittikten sonra kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.