PTT, Şubelere Gelen Vatandaşlara 25 Bin TL Ödeme Yapıyor!

PTT, kuyruğa giren vatandaşlar için 25 Bin TL'ye kadar tutarları ödemeye hazırladı. PTT şubelerinde kuyruk nedeni belli oldu.

PTT, son zamanlarda kamuoyuna duyurduğu nakit kredi kampanyaları aracılığı ile vatandaşların zor günlerinde yardımcı olaya hız kesmeden devam ediyor. PTT, İhtiyaç Kredisi şeklinde verilen ve özellikle de bankadaki kredi notu düşük olan vatandaşlara verilecek olan ihtiyaç kredi limitleri 25 Bin TL’ye yükseltildi. PTT, bu son kampanyası ile uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu ve uzun kuyrukların nedeni 25.000 TL’lik acil ihtiyaç kredisi olduğu belirlendi.

PTT ile Aktif Bank ile anlaştığı usuller gereğince sigortalı şekilde çalışan, emekli olan, devlet memuru olan ve de esnaf vatandaşlara 25 Bin TL’ye kadar miktarlarda 36 ay vadeli acil nakit ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. PTT, bu kredileri Aktif Bank üzerinden kullandıracağı için kredi politikalarının Aktif Bank’ın uyguladığı kredi politikalarına uygun şekilde olması gereklidir. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, PTT şubeleri aracılığı ile başvuruları gerçekleştirebileceği gibi ayrıca banka şubesine başvuru yapmadan ya da PTT şubesine gitmeden, SMS ile istenilen zamanlarda da nakit kredi başvuruları yapılabilecektir.

PTT ve Aktif Bank tarafından sunulan ihtiyaç kredi kampanya başvurularında bulunmak isteyen kişiler, eğer PTT şubesine başvurmadan kredi onayı alıp almayacaklarını öğrenmek istiyorlar ise cep telefonlarının mesaj kısmına giriş yaparak “Kredi” yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarası yazarak mesajı 3050 numarasına iletmeleri yeterlidir. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, PTT ihtiyaç kredi kampanyasına katılım göstermek istedikleri takdirde bu halde onay almaları gereklidir.

Cep telefonları üzerinden atılan mesajın sonrasında kredi başvuru sonucu olumlu gerçekleşen kişiler, Aktif Bank Genel müdürlüğü aracılığı ile aranacaktır ve de bilgileri güncellenecektir. Kredi başvurusuna onay alan kişiler, bu kredi tutarlarını diledikleri takdirde PTT şubeleri üzerinden sadece kimlik ibraz ederek kullanabilecekleri gibi aynı zamanda PTT şubelerine başvuru yapmadan iş adreslerinde ya da ev adreslerinde istedikleri gibi kullanabilirler.

PTT aracılığı ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, emekli olmaları halde emekli maaşları banka üzerinde ise beklemeden hızlı bir şekilde kredi kullanabileceklerdir. PTT emekli kredisi olarak bilinen 80.000 TL’ye kadar hem nakit ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanma imkanı vardır.