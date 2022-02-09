10 Milyon Üzerindeki Emeklileri İlgilendiren Haber, TC Kimlik Numarasına Göre 10.000 TL Yatacak

Ülkemizde bulunan tüm emeklileri ilgilendiren haber geldi. Emekli maaşı alan kişiler 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme ihtiyaçları var ise artık şartsız kefilsiz ve kimliksiz olarak hemen ödeme alabilecek. Birden fazla bankanın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikleri nakit onay alabilir ve hemen hesaplarına bu parayı yatırabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara kendi Bankası üzerinden emekli maaşı almaları durumunda 10.000 TL 36 ay vadeli nakit tüketici kredisi kullandıracak. Eğer emekli maaşımızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvuru şartlarına uygun olan kişiler 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu alabilecekleri Kredi başvurusunu internet bankacılığını kullanarak yapabilir. Emekli olan kişiler ayrıca nakit kredi kullanmak istiyorlarsa Ziraat Bankası şubelerine Sadece kimlikleri ile birlikte giderek kendi bankası'nın onları için vermiş olduğu 10.000 TL nakit kredi kullanabiliyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden olacakları bu Kredi ile birlikte hızlı bir şekilde 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 45 gün veya 90 gün ertelemeli olan krediye hesaplarına yatırabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak en yakın banka şubesine gidip sadece kimlikleri ile birlikte 10.000 TL ve üzerinde kredi kullanabilir. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız ve daha önce bu bankadan kredi kullandıysanız hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi oluşturabilir Garanti Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak 10.000 TL 36 ay vadeli nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

DenizBank

Emekli olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yine yeni bir kampanya hazırladı. Nakit kredi kullanacak olan emekli Bu banka üzerinden daha önce Kredi alsa bile bankanın mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden yapacağı kredi başvurusu sonrasında 10.000 TL ödeme alabilecek ve bu krediyi hafta sonu olsa bile kullanabilecek. Emekli olan vatandaşlar acil ihtiyaçları durumunda 10.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa ayrıca bu bankanın sms kredi servisini kullanabilir ya da bankanın şubelerine giderek Kredi başvurusunu tamamlayabilir.