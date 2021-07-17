PTT Son Başvuruları Alıyor, Başvuru Yapmayanlar Var, Bayram ve Sonrası İçin Nakit Destek İmkanı Kimse Bilmiyor. PTT üzerinden herkesin nakit aldığı kampanya detayları yayınlandı. Sizlerde ihtiyaç kredisi alacaksanız, PTT ve Aktifbank aracılığı ile 2021 yılı için yapılan ve bu ay sonu son bulacak olan kampanyaya SMS atarak hemen katılabilir, onay alıp almdığınızı görebilirsiniz.

PTT ve Aktif Bank kredi kampanyası için yeni şartlar oluşturmuştur. Banka kredi notu düşük olan kişilere 40 bin TL'ye kadar anında kredi imkanı sağlıyor. Bilindiği gibi bankalar üzerinden alınacak kredi ve kredi kartlarında onay alınması için kredi notu çok önemli bir durumdur. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamazlar. Kredi notu düşük olan kişilerin Onay alabilmeleri için banka kredi şartları uygun olması gerekiyor.

PTT ve Aktif Bank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Aktif Bank n kolay kredi başvurusu olarak geçen bu kredi detaylarında 40 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yapabilirsiniz. 36 ay vadeli olarak kullanılacak kredilerde uygun faiz oranları ile birlikte sizlere anında kredi imkanı da sağlamaktadır. Aktif Bank n kolay kredi başvurusu 3 ay ertelemeli olarak da sizlere veriliyor. Başvuru için banka şubelerine gitmenize gerek yoktur. Kredi için SMS atabilir veya internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. SMS atmak için cep telefonunuzun Mesaj kısmına girin Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra 3050 numarasına gönderin.

3050 numarası Aktif Bank'ın kredi başvuru numarasıdır. Başvuru sonucu 10 dakika içerisinde cep telefonunuza SMS olarak gelir. Onay alırsanız sizi genel müdürlükten arayacaklar ve kredinizi ev veya iş adresinizde kullandıracaklardır. Aktif Bank ayrıca PTT üzerinden emekli olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. Alacağınız kredilerdi 3 ay erteleme yaparak 2021 Ekim ayı itibaren ödemelere başlayabilirsiniz. Aktifbank emekli kredisi almak için PTT üzerinden emekli maaşı almanız gerekiyor. Düşük kredi notunuz olsa bile PTT emekli kredisi adı altında bu kredileri 60 bin TL'ye kadar vermektedir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler en yakın PTT şubesine giderek bu kredilerin alabilir.