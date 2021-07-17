3 Banka Birleşti, Duyuru Yaptı! Odeabank, QNB Finansbank ve Denizbank 25000 TL anında kredi kampanyası başlattı

25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredilerinde kullanabilecekleri duyurusu sabah saatlerinde yapıldı. Bankaların yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte, anında kredi dönemi resmen başladı. Aldığınız bu krediler hesabınıza yatarak size verilmektedir. İhtiyacınız olan miktar, 25000 TL ise bu üç banka üzerinden kredi başvurusu yaparak ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

QNB Finansbank, Odeabank ve Denizbank üzerinden 36 ay vadeye kadar kredileri onay almak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Banka kredi politikalarına uygun olan müşteriler, 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirler. Bunun için kredi notu ve kredi sicili çok önemlidir. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamazlar.

Finansbank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

25000 TL kolay kredi başvurusu için Finansbank sizleri hızlı bir şekilde kredi kampanyası hazırlamıştır. Kredi kampanyasına başvuru yaparak 25000 TL alıp almadığınızı anında öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank 25000 TL kredi başvurusu için SMS atarak işlem yapabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzu mesaj kısmına girdikten sonra kimlik numaranızı 50 30 a mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Başvuru sonrasında 5 dakika dolmadan size kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir. Kredi sonucu uygun olan müşteriler en yakın banka şubelerine giderek bu krediyi kullanabilirler. Finansbank üzerinden ayrıca internet bankacılığı kullanan kişilerde banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Odeabank 25000 TL kredi nasıl alınır?

Odeabank üzerinden 25000 TL kredi başvurusu yapmak için size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın mesaj servisine kredi başvurusu için SMS gönderebilirsiniz. SMS göndermek için 84 44 numarasına nakit yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın ve gönderin. 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızı banka sizlere söyleyecektir. Odeabank üzerinden onaylanan kredilerde 36 ay vade ve kredi notuna göre faiz oranı uygulanmaktadır.

Denizbank 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

25000 TL DenizBank kredi başvurusu için SMS atabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank 25000 TL kredi başvurusunda banka sizlere uygun olan Kredi kampanyasından onay verecektir. Sms kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra mesaj gönderim numarası olarak 32/80 yazın, Mesaj yazma yerine ise Kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak gönderin. Bu mesajı gönderdikten 10 dakika sonra kredi sonucu cevabı sizlere mesaj olarak gelecektir. 25000 TL Denizbank kredi başvurusu yaptığımızda, kredi notu 1200 üzerinde olan kişilerin 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli kredi onayı alabileceğini söyleyebiliriz.