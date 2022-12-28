PTT para dağıtıyor! PTT üzerinden Kimlik kartınız ile ödeme alacaksınız! Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber verildi

Ptt üzerinden nakit ihtiyacı olanlara duyuru paylaşıldı. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuruda, Aktif Bank ile birlikte vermiş oldukları tüketici kredilerinin devam edeceğini açıkladı. 40000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirecek olan PTT, hem kendi müşterilerine, hemde müşterisi olmayan vatandaşlara destek kredileri ödemeye devam edecek.

40000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için 3 ay ertelemeli kredi kullanabilmektedir. Kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi verecek olan PTT, özellikle kredi notu düşük olan kişilere ödeme yapacağını açıkladı.

KREDİ NOTUNA BAKMADAN ONAY!

Ptt, bireysel müşterilerin yapmış olduğu kampanyada 40000 TL krediyi cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen ödeyecek. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında PTT üzerinden ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak istemeyen vatandaşlar, en yakın PTT şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve kredi onay alabilir.

EMEKLİYE PTT KREDİSİ

Emekli maaş alan vatandaşlar PTT üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşını PTT şubelerine taşıdıktan sonra başvurularını gerçekleştirebiliyor. Emekli maaşı PTT üzerinden olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli nakit kredi kullanabiliyor.