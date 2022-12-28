TC kimlik numarasına göre, Bankamatik kartınıza 40.000 TL ödeme alındı! Başvuru yapmak yeterli olacaktır...

Bankamatik kartı üzerinden kimlik numaramız aracılığı ile birlikte, sorgulama yaptıktan sonra uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere 40000 TL ödeme verileceği haberi geldi. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerini artık internet üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir. QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanyada özellikle bireysel müşterilerin banka kredi notu uygun olması durumunda ve daha önce bankalarda çalışmış olması durumunda kredi ödemeleri verilmektedir.

BAŞVURU

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başvuru yapmak oldukça basit. Başvuru yapmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da bu bankalardan kredi kullanabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, iki bankanın da kendisi için yapmış olduğu kampanyalara katılabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda işlem yapacaktır.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, Finansbank, üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda ise Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabilirsiniz.

Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, uygun faiz oranları ile birlikte bu bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilir ve bankalardan, isterlerse internet üzerinden de kredi kullanabilir. QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden sizlere verilecek olan kredilerde 3 ay ertelemeli kredinizi hemen aynı gün içinde alabilirsiniz.