PTT önlerinde kuyruklar var! PTT ihtiyaç kredisi ödemesi başlattığını açıkladı

Ptt üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda nakit ihtiyacı olup, kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilere 50000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı.

50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilirler ve diledikleri zaman kredi ödemesinden faydalanabilirler.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte PTT, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. PTT, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli 50000 TL kredi ödemesi verilir.

SMS İLE KREDİ

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olsanız olmasanız da cep telefonumuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Aktif Bank aracılığı ile birlikte verilecek olan bu kredilerden yararlanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda daha uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğinizi söylemek isteriz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ne kadar kredi onay alacağınız hakkında bilgiler sizlere gelir.