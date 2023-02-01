Garanti Bankası, Akbank, QNB Finansbank ve PTT Açıkladı: 4 Bankadan Hesabı Olanlara 50.000 TL Ödenek!

Garanti Bankası, Akbank, QNB Finansbank ve PTT üzerinden 50000 TL'ye kadar nakit kredi imkanından faydalanacak olan kişilere 4 bankadan, duyuru paylaşıldı. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bu 4 banka üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirler ve gelir belgesiz olarak kredi alabilirler. En fazla 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilirsiniz.

GARANTİ BBVA BANKASI

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabiliyor ve acil ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman bu bankadan hemen kredi ödemesi alabilirler.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, hemen işlem yapabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirler ne kredi alabilirler.

AKBANK

Akbank 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başka razı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Akbank 50000 TLİhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapacak olan tüm vatandaşları 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlıyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda şartlar uygun olarak kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemesi almaktadır. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi durumunda kredi başvurusunda bulunabilir.