PTT Nakit Kredi Kampanyasını Duyurdu!

Ptt üzerinden yapılan yeni duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda PTT üzerinden 36 ay vadeli 40000 TL kredi alabileceği haberi geldi. Sizlerde kredi puanınızın düşük olması durumunda ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarının olmaları durumunda PTT üzerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek banka kredi puanı düşük olsa bile hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedir.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için özellikle Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında 36 ay vadeli 40000 TL kredileri hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de SMS atarak, alabileceğiniz duyuruldu.

PTT KREDİ KAMPANYASI

Temmuz ayı itibari ile birlikte PTT üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar artık kolay bir şekilde cep telefonları üzerinden mesaj atarak da başvurularını, PTT şubelerine gitmeden yapabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj olarak göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunun.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda bu limitler üzerinde de ihtiyaç kredisi alabileceğini ve emekli maaşını PTT'ye taşımaları durumunda kredi onayı alabileceğini söylemek istiyoruz. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise PTT şubelerine giderek veya yukarıda verilen SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde bankadan kredi kullanabilirler.

Ptt, sadece ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır, konut kredisi ve taşıt kredisi almak istiyorsanız, diğer bankaların kampanyalarına göz atmanız gerekiyor.