PTT Limitleri Yükseltti, Artık 40.000 TL ve Üzerinde Nakit Verilecek. Başvuru Yapacaklara Duyurulur. PTT üzerinden nakit destekleri devam ediyor. Bankalar aracılığı ile işlem yapan PTT, kampanya duyurusu yaptı. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 40000 TL'ye kadar 36 ay vade ile işlemlerini, Aktif Bank aracılığı ile yapabilmektedirler. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerin ilk taksit ödemelerini 3 ayı ertelemeli olarak da yapabilirsiniz. Kredi başvurularını, PTT şubelerinden yapabildiğiniz gibi, ayrıca bankanın sunmuş olduğu SMS Kredi Servisi ve internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurma servisi ile işlem yapabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere uygun faiz oranları ile kredi notumuza göre değerlendirme yaparak bu işlem sunucunuzun belirtecek. Kredi onayı alan kişiler çok ister, PTT şubelerinden, isterlerse de ev adreslerinizde kullanabileceksiniz.

PTT Kredisi Nasıl Alınacak?

40000 TL'ye kadar PTT kredisi almak istiyorsanız, Aktifbank sizlere yardımcı olacaktır. Aktif banka, özellikle kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. 3 ayı ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde banka müşterilerine hızlı bir şekilde sonuç verecek ve hemen onaylanan kredinin SMSi gönderilecektir.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT üzerinden işlem yapacak olan kişiler bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. Aktif Bank, ne kolay kredi kampanyası olarak verilen bu kredilerde, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bir mesaj atabilir ve kredi sonucunuzu hemen görebilirsiniz. Aktif Bank SMS kredi başvurusunu yapmak isteyen müşteriler cep telefonlarının mesaj kısımlarına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını da yazarak, 30 50 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek ve onay almanız durumunda genel müdürlük tarafından aranacaksınız. Genel Müdürlük tarafından arandıktan sonra kredinizi nasıl kullanacağınızı sizlere söyleyeceklerdir.

Ptt ayrıca, kendi bankasından emekli maaş alan kişilere de aktif Bank üzerinden, şartsız olarak kredi imkanı sağlıyor. Emekli maaşınızı PTT'den alıyorsanız banka, sizleri 60000 TL'ye kadar aktif Bank Emekli Kredisi veriyor. Aktif Bank emekli kredilerinde 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapmanız mümkündür.