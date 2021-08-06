Akbank'tan Bugüne Özel Olarak Yeni Bir Kampanya Başlıyor, 45000 TL'ye Kadar Onay Verilecek, Şart Yok. Akbank 45 bin TL, 36 ay vadeli olarak işlem yapacak. Detaylar belli oldu.

Para ihtiyacımız olduğu zamanlarda aklımıza gelen ilk kurum bankalar olmaktadır. Bir ev alacağımız zaman, araba alacağımız zaman, borç ödeyeceğimiz zaman bankalardan destek kredileri alırız. Her bankanın kredi kampanyaları da diğer bankalara göre değişiklik göstermektedir. Sizlerde eğer Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız bu bankanın kendine özel hazırladığı ve hizmete sunduğu politikalara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka şartlarına uygun olan kişiler dilerse banka şubelerinden dilerse bankaya gitmeden bu kredileri kullanabilmektedirler.

İhtiyaç kredileri kişilerin ihtiyaçlarına göre imkan verilen bir kampanyalardır. Sizlerde bu kampanyalardan yararlanabilir ve ihtiyacınıza göre kredi alabilirsiniz. Akbank son yaptığı kredi kampanyasında 45.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli krediyi anında onay vererek hemen kullandırmaktadır. Dilerseniz bu krediyi 12 ay vadeli olarak da kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu için şartlar ve başvuru aşamaları hakkında bilgiler şunlardır.

Akbank Kredi Onayı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Akbank üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi notunuza ve kredi sicilinize bakarak onay verecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda TC numaranızdan bu sorgulamalar yapılmaktadır. Akbank kredi başvurusu şartlarına uygun olursanız banka hemen kredi onayı verecektir. Eğer uygun olmazsanız da banka olumsuz yanıt verir. Bankalarda kredi ve kredi kartı yüzünden avukatlık olduysanız kredi kullanamazsınız. Banka şartlarınız önemlidir. Bu sebeple şartlara uygun olmanız durumunda kredi kullanınız.

Akbank 45.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank kredi başvurusu yapacağınız zaman internet bankacılığı ve Akbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu ilk önceliğiniz olacaktır. Kredi başvurusu için banka müşterisi olmanız durumunda online olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank online kredi başvurusu için banka uygulamasından giriş yaptıktan sonra direkt kredi bölümünden hemen onay alabilirsiniz. Onay aldığınızda da hemen kredinizi hesabınıza atacaklardır.

Eğer internet üzerinden kredi başvurusu yapmak istemiyorsanız da banka şubelerinden 45.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şubesi sizden gelir belgesi ve kredi onayı almak için sigorta isteyecektir.

45.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi Ödemesi Nasıl Oluyor?

45.000 TL 36 ay vadeli kredi başvurusu yaptığınızda banka size en düşük faiz oranı olan yüzde 1.21 ile hizmet verecektir. Aldığınız kredinin aylık ödemesi ise 1.308 TL olarak hesaplanmaktadır. 45.000 TL kredi aldığınızda 60 ay vadeli olarak kredi kullanacaksanız 1.114 TL aylık ödemeli kredi kullanırsınız. 36 ay vadede yüzde 1.17 faiz oranı ile kredi verilmektedir. Kredi başvurusu sonrasında faiz oranlarına göre aylık ödeyeceğiniz rakamlar sabit kalacaktır. Bu kredilerde hayat sigortası şartı vardır. Ayrıca kredi ödemelerini 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceksiniz.