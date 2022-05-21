PTT kredi kampanyası herkesi ilgilendiriyor! 20.000 TL gelir belgesiz onay verilecek ve emekli de alacak

PTT ihtiyaç kredisi kampanyası resmen başladı. PTT üzerinden yapılan yeni kampanyada emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara müjdeli haber geldi. PTT yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını hızlı bir şekilde yapılabileceği bir kampanya hazırladı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar 20.000 TL'ye kadar kullanacakları bu krediler de gelir belgesi vermeden 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedir.

PTT kendi banka şubeleri üzerinden vermiş olduğu bu kredide aktif Bank aracılığı ile işlem yapmaktadır. PTT şubelerine giderek sizler de 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hatta Kredi puanınız düşük olması durumunda bile bu bankadan onay alabilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredisi

PTT üzerinden verilen ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor.

PTT kredi başvurusunda bulunacak olan kişi cep telefonu üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsa PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi gerekmektedir.

30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere sonuç verilecek ve onaylanan tutarı anında hesabınıza yatırabileceksiniz.

PTT şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise sadece kimlikleriyle birlikte gişe personeli yardımı ile ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutarı Kendi hesabına yatırabilecek.

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara ayrı kampanya!

Emekli olan vatandaşlar emekli kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için PTT üzerinden emekli maaşı alması gerekmektedir. PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olması durumunda sadece 20.000 TL değil 80.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 80.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa 24 ay vadeli olarak işlem yapacak ve diğer bankadaki olan borçlarını da kapatmak için banka tarafından borç kapatma kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi verilecek. PTT resmi internet sitesi üzerinden ve aktif bank'ın resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenerek aylık ödeme tablosunu hesaplayabilirsiniz.