TC Kimlik Numarası Son Rakamı: 0,2,4,6,8 Olanlar 30.000 TL Ödeme Direkt Hesabına Yatacak

Kimlik numarasına göre ödeme alacak olan vatandaşlara gelir belgesiz 30.000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. ₺30.000 ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa Yapı Kredi Bankası ve akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak Kredi başvurusunda bulunabilecek ve kimlik numarasına göre sorgulama yapıldıktan sonra ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

₺30.000'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden SMS atarak veya internet sitesini kullanarak da başvuru yapabilecektir.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama gerçekleştirerek ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile göndermektedir.

Banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapabilecekleri bu nakit kampanyasında 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredinizi kendi hesabınızı hızlı bir şekilde yatırabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlara birden fazla yöntem bulunuyor.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanyası duyurusu sonrasında t.c kimlik numaraları üzerinden 30.000 TL'ye kadar verilecek olan bu ihtiyaç kredisi gelir belgesiz olarak ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak verilir. Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 44 25 numarasına mesaj göndermesi durumunda başvuruları gerçekleştirilmektedir. 90 gün ertelemeli olarak onay alacağınız bu kredilerde 30.000 TL onay alan vatandaşlar en yakın Akbank şubesine giderek kredi kullanabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden hesaba para yatırıyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden mobil uygulamayı kullanan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden hafta sonu olsa ve mesai saatleri dışında da olsa ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Yapı Kredi Bankası 36 ay vadeye kadar vereceği bu kredilerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin Kredi notuna bakarak onay vermektedir.

İhtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlem yapabiliyor. Banka resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.