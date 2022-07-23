Emeklilere süper haber! Emekli Temmuz zammı hesaplara yatanlara 6500 TL daha ödenecek! Bu haber kaçmaz

Emekli olan kişilere, yeni bir haber var. Bankalarda promosyon yarışları zamlardan sonra çok kızıştı. Emekliye ikramiye gibi promosyon ödemeleri yapılacak. 6500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabileceksiniz. Temmuz zammı ile birlikte bazı bankalar kendilerine emekli maaşını taşıyan vatandaşlara 6500 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır. Emekliler yüzde 43 zam alarak, Temmuz ayında rahat bir nefes aldı. Bu zamlardan sonra nakit ihtiyacı olan emekliler için de ikramiye gibi promosyon haberi geldi. Sizlerde bankalardan 3 yıl maaş taşımama sözü verirseniz, 6500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabileceksiniz.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTTI!

Emekli maaşı alan kişiler, zamlardan sonra şimdi de en yüksek promosyon veren bankalara bakıyor. Emekli maaşınızı taşıdğınız banka üzerinden 3 yıl maaş taşımama sözü verenlere 6500 TL'ye kadar nakit imkanı sağlanıyor. Emekli maaşını kendi bankasına taşınması için bu kampayayı yapan bankalar başvuruları almaya başladı bile. Sizlerde emekli maaşınızı taşıyarak hemen ödeme alabilirsiniz. Şimdi sizlere bankaların yaptıkları kampanyalara göz atalım...

GARANTİ BBVA

Garanti bankası emekli promosyonu alacak kişiler emekli maaşını bu bankaya taşıması durumunda 31 Temmuz tarihine kadar 5000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi almaktadır. Maaşınıza göre verilecek bu ödemelerde, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL ödeme yapılmaktadır.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

Ülkemizde katılım bankası olarak hizmet veren Türkiye Finans Katılım Bankası, 5000 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır. Ağustos ayı sonuna kadar emekli maaşını bu bankaya taşıyanlar hemen ödeme alabileceklerdir.

İŞ BANKASI

EMekli maaşını iş bankası üzerinden alan kişiler 30 Eylül tarihine kadar 5000 TL emekli promosyonu alabiliyorlar. İş cep uygulaması üzerinden, Müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

TEB BANKASI

Teb bankası üzerinden emekli maaşı almak isteyenler ise 6500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilmektedirler. Bunun için 31 Ağustos tarihine kadr başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 5500 TL emekli promosyonu verirken, arkadaşının emekli maaşını TEB bankasına getiren kişilere de 500 TL ödeme yapmaktadır.