PTT Kasım Ayının Son Haftasında Vole Vurdu! Vatandaş Sevindi! Kimlik Kartınıza Ödemeler Geldi...

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm bireysel müşteriler için 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli yeni bir kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Ptt ile birlikte Aktif Bank arasında başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Acil ihtiyacımızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde 40000 TL'ye kadar kredi ödemeleri hemen ödenmektedir.

40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayacak olan PTT yapmış olduğu bu kampanyada, 18 yaşından büyük olan tüm bireysel müşterileri için kredi ödemesi vermektedir. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde hemen aynı gün içinde ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak de katılabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu buradan gerçekleştirmek istiyorsanız, 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı şu şekilde başvuru yapılarak veriliyor.

Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda Aktif Bank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Aktif Bank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapacağını da açıkladı.