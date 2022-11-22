10 bin TL Ödeme Verilecek! TC Kimlik Numaranıza Yattı! Kontrol Edebilirsiniz

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan yeni kampanyada 10000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği açıklandı. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurularda kredi başvurularını gerçekleştirerek, yaş kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kredi ödemelerinde kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli İhtiyaç Kredisi vermektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç Kredisi ödemelerinizi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kendi kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi 10000 TL nasıl alınır?

Garanti Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi ihtiyaç kredisi başvurularını isteyen vatandaşlara internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da yapabilmektedir.

Garanti Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kredi ödemelerinde düşük faiz oranlarıyla birlikte sizlerin kimlik numarasına göre, 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin düşük faiz oranları ile birlikte onay alabileceğini söylemek isteriz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gitmeden SMS ile işlem yapabilirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.