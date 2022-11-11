PTT kart sahiplerine son dakika açıklama: 10 bin TL ödeme alabileceğiniz yeni kampanya var!

Ptt hesabı olan vatandaşlar 10 bin TL ödeme almak istiyorlarsa başvurularını, PTT şubeleri üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru yaptıktan sonra nekadar onay alacaklarını görebilmektedir. Ptt, son zamanlarda yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte vatandaşlara 5000 TL ve 10 bin TL arasında düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlarken, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara düşük faizli kredileri hemen aynı gün içinde kullandırmak istiyor. Ptt ile birlikte Aktif Bank arasında yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar arasında sizlerde başvuru yaparak, hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapabilirsiniz. Ptt ile birlikte Aktif Bank arasında yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Sms ile başvuru yapmak isteyen kişilerin başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabilmeleri için kendi bankaya kayıtlı olan cep telefonları üzerinden kısa mesaj atmaları isteniyor.

Ptt üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz gerekiyor. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere 5 dakikada sonuç verileri, onaylanan kredinin nekadar olduğu hakkında bilgiler verilir ve kredi onayı alan vatandaşlar da hesaplarına ödemeler alabilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekli olan vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda daha yüksek limitlerde krediler alabileceğini ve kredi notu düşük olsa bile onay alabileceğini söyleyebiliriz.