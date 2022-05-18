PTT İhtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu! Nakit ihtiyaçlarınız için 50.000 TL limit verilecek: 36 ay vadeli başvuru

PTT ihtiyaç kredisi alacak kişilere uygun faizlerle kredi verilecek. PTT ve Aktifbank üzerinden başlatılan kredi kampanyasına katılacak olan kişilere, yeni duyuru yapıldı. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacaktır.

PTT ve Aktifbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler 1200 ve üzerinde kredi notu varsa daha düşük faizlerle kredi verilecektir. PTT ve Aktifbank üzerinden özellikle kredi notu düşük olan kişilere de onay veriyor. Bunun için bankaya giderek başvuru yapacak olan kişiler, kredi notu düşük olması durumunda bankanın özel faiz oranlarından yararlanırlar. Normal kredi şartlarına göre daha yüksek faiz oranlarından yararlanırlar.

PTT İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS ile işlem yapabiliyor. SMS ile başvuru yapacak olan kişilere Aktifbank şu şekilde mesaj atılmasını istiyor. Başvuru yapılacak olan kişiler kişiler KREDİ TC KİMLİK yazarak 3050 numarasına mesaj atabileceklerdir. Bu şekilde kredi başvurusu sonucu hemen mesaj olarak size gelecektir. Mesaj olarak sizlere gelecek sonucu ev veya iş adresininizde de kullanabilirsiniz.

PTT üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli maaşı alıyorsa, emekli kredisi de kullanabilirler. Emekliler sms ile başvuru yapacak olan kişiler PTT yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik numaranızı 3050 numarasına mesaj atarsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. PTT üzerinden gişelerden de kimliğinizle birlikte kredi başvurusu yapabilirsiniz.